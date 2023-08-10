Cadillac готовит свой самый дешевый электромобиль. Фото

Американская компания Cadillac готовит свой самый дешевый электромобиль. Кроссовер под названием Optiq дебютирует до конца 2023 года вместе с еще одной моделью в рамках стратегии полного перехода на электромобили к 2030 году.

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О том, что, со слов руководства компании, до конца текущего года представят два новых электрокара, стало известно Carscoops. На фото ранее уже показывали грядущую новинку. На них – электрокроссовер Cadillac Optiq 2024 модельного года.

Автомобиль выполнен в актуальном стиле для электрокаров компании. При этом новый Cadillac Optiq окажется самым дешевым из них.

Длина Optiq 2024 – 4822 мм (колесная база равна 2954 мм), ширина – 1912 мм, а высота составляет 1642 мм. Автомобиль крупный и должен получиться вместительным, хотя фото салона пока не показали.

Цены пока не объявлены, однако известно, что автомобиль базируется на электромобиле Buick Electra E5. Тот стоит от 30 500 до 40 500 долларов. Но Cadillac в иерархии брендов General Motors позиционируется выше Buick, поэтому стартовая цена $40 000 – реалистичный вариант.

Скорее всего, вторая электрическая новинка, которую готовит производитель, – огромный внедорожник Cadillac Escalade IQ. Как сообщал OBOZREVATEL, его уже полностью рассекретили.