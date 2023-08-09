Cadillac Escalade уже никогда не станет дешевым: фото и подробности

Полноразмерный SUV Cadillac Escalade никогда нельзя было назвать дешевым автомобилем. Но теперь модель следующего поколения превратили в электромобиль, из-за чего цена просто взлетела. Роскошную новинку показали на фото и рассекретили все детали.

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Автомобиль назвали Cadillac Escalade IQ. Электрический внедорожник будут производить параллельно со стандартной моделью. О машине сообщили на официальном сайте производителя.

Новый Cadillac Escalade IQ 2024 модельного года получился просто огромным. Длина – 5697 мм (колесная база – 3460 мм), ширина равна 2389 мм, а высота составляет 1934 мм. В таком кузове покупатели смогут выбрать 7 или 8 посадочных мест.

Объем багажника – от 670 л. Если кресла опустить, станет больше – вплоть до 3374 л. Спереди есть еще один отсек на 345 л.

Построенный на новой платформе Ultium Cadillac Escalade IQ 2024 оснащают полным приводом и электрической силовой установкой мощностью от 690 до 760 л.с. в зависимости от выбранного режима вождения.

Для такого внедорожника предусмотрели крупную батарею емкостью 200 кВтч. Запас хода – 725 км. Цена Cadillac Escalade IQ 2024 – от 130 000 долларов. Похоже, дешевой эта модель уже точно никогда не станет.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле Fiat, который установил рекорд дальности хода в своем сегменте.