Бюджетный кроссовер Suzuki показали в совершенно новом виде

Suzuki Fronx – новый бюджетный кроссовер японского бренда с ярким дизайном. Недавно эту машину отправили в продажу (в том числе под брендом Toyota), а теперь автомобиль показали в совершенно новом виде.

Видео дня

Об этом стало известно Carscoops. Новый Suzuki Fronx Sea Bass Night Game показали на фото перед премьерой в рамках Автошоу в Токио. Автомобиль каким-то образом создали в концепции "ночной рыбалки в городе".

Среди изменений – особые черные диски, внедорожные покрышки Yokohama Geolandar X-AT, дополнительная светотехника, багажник на крыше и особый стилистический пакет с яркими цветовыми акцентами.

В остальном – полное соответствие стандартной модели. Дизайн Suzuki Fronx – очень современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, сложные плоскости – выглядит эффектно.

Доступный кроссовер Suzuki Fronx в движение приводят 1,2-литровый 92-сильный бензиновый двигатель и 1,0-литровый 100-сильный турбомотор на выбор. Также в линейку добавили 1,5-литровый агрегат на 105 л.с., который может быть доступен с 48-вольтной гибридной установкой.

OBOZ.UA недавно рассказывал про стильный кроссовер Nissan, который оказался дешевле своих соперников.