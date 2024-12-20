Nissan назвал цену долгожданного кроссовера, который дешевле конкурентов
Новый кроссовер Nissan Murano 4 поколения оказался дешевле своих соперников от BMW и Mercedes. Производитель рассекретил долгожданную модель официально вместе с ценами.
Детали стали известны Carscoops. Новый Murano получил стильную эффектную внешность. Заметно, что на дизайн большого кроссовера Nissan Murano 2025 стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.
Внимание привлекают увеличенная решетка спереди и узкие фары. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой.
Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранил платформу предшественника, но получил другой кузов и более современный технологичный интерьер.
Экономичный бензиновый двигатель выдает мощность 241 л.с. В продажу новый Nissan Murano отправится в начале 2025 года. Цена Nissan Murano – чуть более 40 000 долларов за базовый вариант. Полноприводный кроссовер стартует с 41 470 долларов.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про низкую цену нового большого кроссовера Hyundai.