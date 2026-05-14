Бюджетный кроссовер Jeep по цене Renault Duster показали на новых фото

Новый бюджетный кроссовер Jeep Avenger с ценой около 25 000 евро (на уровне Renault Duster) показали на новых фото после полноценной премьеры. Автомобиль претерпел модернизацию для 2027 модельного года.

OBOZ.UA напоминает, что новый Jeep Avenger 2027 дебютировал как самая дешевая модель бренда на глобальном рынке. Автомобиль готов покорять свой сегмент в модернизированном виде.

Модель Jeep Avenger претерпела очень деликатное обновление. Внимание привлекает подсветка между фарами. Изменились бамперы и оформление светотехники. Но в целом дизайн остался узнаваемым.

Модификации Jeep Avenger 2027 года:

1,2 л турбо, бензин (100 л.с.);

1,2 л турбо, гибрид (108 л.с.);

1,2 л турбо, плагин-гибрид (143 л.с.);

154-сильный электрокар (запас хода 400 км).

