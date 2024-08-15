Бюджетный кроссовер Jeep показали в сети: чего ожидать от новинки

Новый кроссовер Jeep станет бюджетной моделью, поэтому имеет высокие шансы оказаться популярной машиной. Вариант дизайна новинки показали в сети. Стоит ожидать стильную внешность и цену на уровне Renault Duster.

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Новый Jeep Renegade станет самой дешевой моделью американского бренда. Появилась возможность взглянуть на возможный дизайн машины до премьеры. Своими предположениями о грядущей машине поделились на канале The Fast Lane Car.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле.

Но это еще не все. В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый кроссовер Nissan.