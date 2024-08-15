Дешевого соперника Рено Дастер от Nissan показали на новых фото

Новый Nissan Kicks 2 поколения уже представили официально и показали на фото. Бюджетный кроссовер увеличился в размерах и стал современнее, а по цене он может конкурировать с дешевой моделью Рено Дастер.

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OBOZ.UA напоминает, что дизайн Nissan Kicks 2024 выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены дневные ходовые огни в стиле клавиш пианино.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.

Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с. Цена Nissan Kicks 2 поколения составляет 21 830 долларов за базовое исполнение.

OBOZ.UA ранее показывал новый внедорожник Nissan с ярким дизайном.