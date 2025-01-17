Бюджетный кроссовер Hyundai по цене Duster полностью рассекречен. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai по цене сравним с Renault Duster. При этом автомобиль очень экономичен в эксплуатации, ведь его нужно заряжать электричеством, а тратиться на бензин не требуется. Новинку полностью рассекретили официально.

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Недавно компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta с ДВС показали после модернизации. Теперь модель получила новую модификацию. Про Hyundai Creta Electric 2025 уже известно все благодаря информации на сайте производителя.

Внешность рестайлинговой модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Электрокар Hyundai Creta отличается от бензиновой версии бамперами, колесными дисками и декором.

Электрический кроссовер Hyundai получил силовые установки мощностью 130 и 170 л.с. Батарейные блоки емкостью 42 и 51 кВт/ч обеспечивают запас хода 390-470 км. Цена Hyundai Creta EV – от 20 800 долларов.

В оснащение Hyundai Creta входят двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

OBOZ.UA уже показывал недавно новый электрический кроссовер Nissan на первом фото.