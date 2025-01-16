Появилось первое фото: долгожданный Nissan Leaf 3 поколения показали на дороге

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения готовят к премьере, хотя конкретные детали все еще скрывают. В сети показали новый автомобиль на первом фото.

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Уже в целом известно, каким будет новый автомобиль. Машина получит совершенно другой кузов и не будет похожа на предшественника. На странице kindelauto в Instagram показали тестовый прототип. Сообщается, что новый Nissan Leaf 2026 модельного года проходит испытания в Сан-Франциско.

Новый Leaf превратится в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также станет кроссовер Ariya, который поделится своей платформой.

Долгожданная машина станет привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании работают над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Leaf 3 поколения уже увидели североамериканские дилеры на внутренней закрытой презентации. Это верный признак приближающегося дебюта модели, который состоится весной 2025 года.

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