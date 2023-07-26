Mitsubishi предложила доступный внедорожник практичным покупателям
Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 2024 модельного года полностью рассекречено. Этот доступный внедорожник отлично подойдет практичным покупателям, которые ищут возможность удобно транспортировать грузы.
Автопроизводитель раскрыл все подробности о новом пикапе Mitsubishi L200, который выйдет на рынок по цене около 30 000 долларов. Старт продаж в конце 2023 или начале 2024 года.
Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.
Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.
Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.
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