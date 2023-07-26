Mitsubishi предложила доступный внедорожник практичным покупателям

Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 2024 модельного года полностью рассекречено. Этот доступный внедорожник отлично подойдет практичным покупателям, которые ищут возможность удобно транспортировать грузы.

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Автопроизводитель раскрыл все подробности о новом пикапе Mitsubishi L200, который выйдет на рынок по цене около 30 000 долларов. Старт продаж в конце 2023 или начале 2024 года.

Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.

Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

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