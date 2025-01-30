Бюджетный кроссовер Chevrolet дешевле Дастера показали в ходе премьеры. Фото

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Spark EUV 2025 модельного года показали в ходе официальной премьеры. Автомобиль готовят к выходу на рынок. Модель дешевле Рено Дастер может привлечь много покупателей.

Видео дня

Новый Chevrolet Spark EUV 2025 года показывает Carros com Camanzi. Видео плохого качества, однако автомобиль видно полностью. Это копия китайского кроссовера Baojun Yep Plus. Фактически, внешность полностью повторяется – за исключением логотипов.

Ранее бюджетник Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Chevrolet Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Технических деталей пока нет, но машина наверняка будет соответствовать характеристикам Baojun Yep Plus. Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм.

За цену Baojun Yep Plus от 12 900 долларов предлагается электромотор на 102 л.с. и батарея с запасом хода в 400 км.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Honda готовит к выходу на рынок недорогую модель спортивного сегмента.