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Бюджетную модель Renault нового поколения показали в современном виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Renault Clio

Новое поколение знаменитой бюджетной модели Renault Clio готовят к премьере после завершающей стадии разработки. Дизайн машины держат в секрете, но в сети показали современный вариант.

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Компактная дешевая модель французской компании ожидается к 2026 году. Пока информации о внешности от производителя не поступало, можно обратить внимание на вариант от TALKWHEELS.

В дизайне серийного автомобиля ожидается вдохновение современными моделями Renault. Частично – флагманским кроссовером Rafale. Значит, нужны крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и ломаные линии.

Renault Clio

Но пока неизвестно, как именно будет выглядеть серийный автомобиль. Производитель не давал никаких намеков. Очевидно, что Renault Clio сохранит компактный формат городского хэтчбека.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Новый Renault Clio 6 поколения будет предлагаться в гибридных и – впервые в истории модели – электрических исполнениях.

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