Бюджетную модель Renault нового поколения показали в современном виде

Новое поколение знаменитой бюджетной модели Renault Clio готовят к премьере после завершающей стадии разработки. Дизайн машины держат в секрете, но в сети показали современный вариант.

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Компактная дешевая модель французской компании ожидается к 2026 году. Пока информации о внешности от производителя не поступало, можно обратить внимание на вариант от TALKWHEELS.

В дизайне серийного автомобиля ожидается вдохновение современными моделями Renault. Частично – флагманским кроссовером Rafale. Значит, нужны крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и ломаные линии.

Но пока неизвестно, как именно будет выглядеть серийный автомобиль. Производитель не давал никаких намеков. Очевидно, что Renault Clio сохранит компактный формат городского хэтчбека.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Новый Renault Clio 6 поколения будет предлагаться в гибридных и – впервые в истории модели – электрических исполнениях.

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