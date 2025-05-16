Долгожданный недорогой кроссовер Jeep показали вживую. Фото

Новый недорогой кроссовер Jeep Compass 3 поколения мы уже изучили в подробностях после долгожданной премьеры. Теперь автомобиль показали вживую на новых официальных фото.

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Об этом сообщает Carscoops. Новые фото появились в рамках продолжения спонсорства футбольного клуба "Ювентус" (Juventus F.C.). Автомобиль в электрической модификации показали в ярком зеленом цвете с 20-дюймовыми колесными дисками рядом со спортсменами.

Новый Jeep Compass 2026 модельного года построен на платформе новых Peugeot, Citroen и Opel. Автомобиль ожидается в продаже до конца 2025 года.

Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации предложат 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 сил (650 км). Только в последнем варианте кроссовер Jeep получит полный привод. Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году в Италии.

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