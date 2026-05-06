Бюджетник Toyota Corolla показали в новом особом виде. Фото

Популярная бюджетная модель Toyota Corolla готовится к смене поколений ориентировочно в 2027-2028 годах. А пока автомобиль показали в новом особом виде после специальной модернизации.

Доступная машина теперь выглядит эффектнее. Как стало известно Carscoops, особую версию Toyota Corolla 2026 года приурочили к 60-летию знаменитой модели. Машину подготовили в тайваньском отделении производителя.

Седан получил особое декоративное оформление, медно-золотистые элементы, новые 17-дюймовые колесные диски и специальные шильдики.

Хэтчбек Toyota Corolla и кроссовер Toyota Corolla Cross получили похожий декор и оснащены 18-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне каждой модели продолжается особое оформление.

На рынке Тайваня цены Toyota Corolla стартуют с 25 900 долларов. Ожидается, что скоро компания добавит разные лимитированные издания модели Corolla для многих регионов.

