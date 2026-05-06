Новый бюджетник Toyota будет соперничать с VW и Renault. Фото

На рынке новых автомобилей машины постоянно дорожают, поэтому покупатели внимательно следят за бюджетными моделями. Toyota готовит очередную новинку для соперничества с самыми востребованными брендами.

Над моделью Toyota Yaris 2028 года в компании работают активно. Основные конкуренты из Renault и VW уже отправили в продажу свои новые машины. Auto Express показывает, как может выглядеть следующий Yaris.

Авторы изображений использовали в качестве референса эффектный концепт Toyota Corolla, который рассекретили не так давно. Смелый ход, но, скорее всего, компактный дешевый хэтчбек Toyota получит другую внешность.

В Европе покупатели привыкли выбирать компактные модели Volkswagen, Renault и других "домашних" брендов. Поэтому Toyota придется постараться.

Для удовлетворения максимально широкого спроса производитель подготовит не только бензиновые и гибридные исполнения, но и полностью электрическую модификацию.

