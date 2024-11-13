Долгожданная недорогая Honda Passport наконец-то официально рассекречена

Новый внедорожник Honda Passport 2026 модельного года наконец-то полностью рассекретили официально после изнурительной тизерной кампании. Долгожданный автомобиль получился недорогим по меркам своего сегмента.

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Новая Honda Passport 4 поколения построена на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V и технически близка к SUV Pilot, однако подвеска переработана и укреплена. Об автомобиле сообщает Motor1.

Специалистам ранее удалось прокатиться на новой Honda Passport. Это был предсерийный прототип. Теперь дизайн готовой машины полностью рассекретили. Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover. Но здесь нет и намека на копирование, чем грешат, например, китайские производители.

Модель Honda Passport 3 поколения была очень похожа на другие кроссоверы японского бренда. В свою очередь, новинку в компании позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый автомобиль получил уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.

Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получила более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей 285 сил. Агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической КПП и работает в составе полноприводной трансмиссии Honda i-VTM4 с векторизацией крутящего момента.

Цена Honda Passport 2026 – около 40 000 долларов за базовый вариант. В продаже с 2025 года.

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