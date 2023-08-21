Бюджетник Sandero следующего поколения: первые детали и фото

Знаменитый бюджетный автомобиль Dacia Sandero уже находится на ранней стадии разработки в следующем поколении. Появились первые детали о дешевом хетчбэке – и даже можно посмотреть на приблизительный дизайн.

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Об этом сообщает Motor1. Дизайнеры подготовили эскиз нового доступного автомобиля Dacia Sandero 2027 модельного года, опираясь на имеющуюся в данный момент информацию о будущей новинке.

Новый Dacia Sandero изменится до неузнаваемости. Нам показывают другой силуэт, линию остекления, другую работу с гранями и плоскостями, декором, светотехникой. Спереди – компактные фары и хромированные элементы с новым логотипом компании.

Хотя, опять же, перед нами не официальный эскиз, а лишь вариант дизайна. Однако известно, что новый Sandero 4 поколения, чей дебют запланирован на 2027 год, станет бюджетным электромобилем.

Он разделит техническую часть с другими компактными моделями концерна от Nissan и Renault. Однако акцент традиционно сделают на доступности. Значит, бюджетный хэтчбек получит упрощенные материалы отделки, менее технологичное оснащение и небольшой батарейный блок.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о практичном и вместительном Renault, который получил мощный двигатель. Машина появилась в продаже.