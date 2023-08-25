Бюджет 4000 долларов: выбираем лучший б/у автомобиль
Украинских автомобилистов всегда интересует приобретение надежного транспортного средства. Важно, чтобы б/у автомобиль редко ломался, но был недорогим. Особенно с бюджетом до 4000 долларов.
OBOZREVATEL как всегда знает, какую недорогую машину стоит купить на вторичном рынке. Обратите внимание на эти модели, они не разочаруют.
Лучшие б/у автомобили за 4000 долларов:
- Mazda 2;
- Volkswagen Polo;
- Seat Altea.
Mazda 2
Городской хэтчбек Mazda 2, когда был новым, казался довольно дорогой машиной. Теперь, на вторичном рынке, модель заметно подешевела. Сильная сторона модели – яркий дизайн. Японский автомобиль не подведет, его отмечают за высокую надежность во всем мире.
Volkswagen Polo
Немецкий Volkswagen Polo – известный почти на весь мир автомобиль. У машины хорошая репутация в том числе благодаря надежности. И, конечно, знаменитый бренд нравится покупателям. Стоит отметить, что речь идет о хэтчбеке, а не о седане.
Seat Altea
Необычный минивэн, который уже сняли с производства. Классный дизайн позволяет машине выглядеть очень смело и до сих пор современно. В то же время модель получилась практичной и очень надежной благодаря технологиям Volkswagen.
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