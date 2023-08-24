Это не Fiat: новый кроссовер из Италии получил привлекательную цену

Говоря о дешевых кроссоверах из Италии, в первую очередь можно подумать о Fiat. Однако новый EVO3 по привлекательной цене – совсем другой автомобиль. И он уже давно знаком украинцам.

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О машине рассказали на сайте бренда EVO. На самом деле это адаптированный и слегка измененный вариант китайского кроссовера JAC JS2. В последнее время в Италии часто налаживают сборку дешевых машин из КНР.

От оригинальной модели под брендом JAC у нового EVO3 отличия минимальные: другая фальшрадиаторная решетка, контрастная черная крыша, измененные декоративные элементы.

Машина компактная. Длина – 4,1 м. Объем багажника в пятиместном салоне равен 450 л. В список оснащения вошли 9,0-дюймовый экран мультимедиа, климат-контроль, круиз-контроль, навигация, парктроник, камера заднего вида.

В движение итало-китайский бюджетный кроссовер приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. Можно заказать заводское ГБО. Цена машины – от 17 900 евро.

Напомним, как сообщал ранее OBOZREVATEL, к премьере готовится самая дешевая модель Tesla. В сети уже показали, как может выглядеть новинка.