Бывший украинский предприниматель отправил на рынок бюджетный автомобиль

Бюджетный автомобиль VinFast VF3 2024 года стал самой доступной моделью молодого производителя. Очень дешевая машина вышла в продажу по привлекательной цене. А основал эту компанию бывший украинский предприниматель.

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Недорогой кроссовер VinFast VF3 ранее уже показали на фото и сообщили характеристики. Теперь появилась рыночная цена VinFast VF3 – от 12 400 долларов.

Как напоминает OBOZ.UA, компанию VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – здесь предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления.

VinFast VF3 – очередная новинка компании Выонга, которая отчетливо намекает на дизайн японского Suzuki Jimny. Это электромобиль, который выполнили в брутальной стилистике.

Автомобиль очень компактный, с длиной кузова 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм. Багажник – 550 л, но только если опустить задние кресла. Мощность скромного электромотора составляет 44 л.с., запас хода равен 200 км.

Напомним, ранее рассказывал OBOZ.UA про самые популярные электромобили в Украине.