Экономия и отказ от бензина: какие автомобили украинцы покупают все чаще
В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят (модели из Китая очень дешевы) и отказываются от бензина, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Появился список автомобилей-фаворитов.
Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В июле 2024 года украинцы купили 4787 электромобилей. Это на 38% превышает результаты прошлого года и на 14% больше, чем в июне 2024 года.
Самые популярные электрокары в Украине (июль 2024):
- Honda M-NV – 239 шт.;
- BYD Song Plus – 127 шт.;
- Nissan Ariya – 118 шт.;
- Volkswagen ID.4 – 88 шт.;
- Zeekr 001 – 69 шт.
Из общего количества только 980 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 103.
Самые популярные б/у электромобили в Украине (июль 2024):
- Nissan Leaf – 529 шт.;
- Tesla Model 3 – 433 шт.;
- Tesla Model Y – 419 шт.;
- Tesla Model S – 217 шт.;
- Volkswagen e-Golf – 209 шт.
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