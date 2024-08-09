Экономия и отказ от бензина: какие автомобили украинцы покупают все чаще

В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят (модели из Китая очень дешевы) и отказываются от бензина, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Появился список автомобилей-фаворитов.

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Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В июле 2024 года украинцы купили 4787 электромобилей. Это на 38% превышает результаты прошлого года и на 14% больше, чем в июне 2024 года.

Самые популярные электрокары в Украине (июль 2024):

Honda M-NV – 239 шт.; BYD Song Plus – 127 шт.; Nissan Ariya – 118 шт.; Volkswagen ID.4 – 88 шт.; Zeekr 001 – 69 шт.

Из общего количества только 980 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 103.

Самые популярные б/у электромобили в Украине (июль 2024):

Nissan Leaf – 529 шт.; Tesla Model 3 – 433 шт.; Tesla Model Y – 419 шт.; Tesla Model S – 217 шт.; Volkswagen e-Golf – 209 шт.

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