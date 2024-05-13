Бывший украинский бизнесмен начал продавать очень дешевые автомобили. Фото

Автомобили VinFast стали еще доступнее благодаря появлению модели VF3. Очень дешевая машина выходит в продажу по привлекательной цене. А основал эту компанию бывший украинский бизнесмен.

Недорогой кроссовер VinFast VF3 уже готов к выходу на рынок, его показали на фото, сообщили характеристики и цены. О машине рассказывает Carscoops.

Компанию VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – здесь предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления.

VinFast VF3 – очередная новинка компании Выонга, которая отчетливо намекает на дизайн японского Suzuki Jimny. Это электромобиль, который выполнили в брутальной стилистике.

Автомобиль очень компактный, с длиной кузова 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм. Багажник – 550 л, но только если опустить задние кресла.

Мощность скромного электромотора составляет 44 л.с., запас хода равен 200 км. На рынок новый VinFast VF3 отправится с ценой 12 650 долларов. Но можно и дешевле – 9400 долларов (без батареи, ее можно взять в аренду).

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