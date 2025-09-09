Будущий бестселлер: дешевый внедорожник Toyota показали в сети

Новая модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года станет настоящим бестселлером. Будущий дешевый внедорожник готовят к премьере, но пока держат в секрете. В сети показали очередной вариант дизайна.

Покупатели ждут этот бюджетный внедорожник Toyota, и о нем уже многое известно. Автомобиль станет самым дешевым внедорожником производителя. Модель показали в сети с брутальным дизайном в ретро-стиле на канале LUXYCAR. Этот проект не так далек от действительности.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Машина будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года. Подтвержденной информации о названии пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал.

Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

