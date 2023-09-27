Будущее доступных автомобилей: Ford запатентовал необычное изобретение. Фото

Ford запатентовал необычное изобретение, которое сделает машины безопасными. Как водится, сперва технологию должны опробовать на более дорогих моделях. Затем она опустится к более массовым и доступным автомобилям, изменив будущее индустрии.

Информацию о необычном изобретении опубликовали на CarBuzz. В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам зарегистрировали устройство – передний бампер, который может менять свою форму.

С помощью датчиков, камер и информации GPS транспортное средство самостоятельно примет решение об изменении формы переднего бампера. Например, его можно опустить, чтобы обезопасить пешехода в случае ДТП.

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С другой стороны, бампер может подняться выше. Это улучшит геометрическую проходимость на бездорожье. И все это можно устроить в одной машине.

Изменение формы элементов осуществляется с помощью приводов и моторчиков, присоединенных к шарнирным элементам и подвижным частям. Однако полную картину можно будет составить только после демонстрации прототипов.

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