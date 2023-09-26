Новый недорогой электрокар Tesla с интересной функцией показали в действии

Новый пикап Tesla Cybertruck, который позиционируют как довольно недорогой электрокар, показали в действии на видео с интересной функцией. Автомобиль получил управляемые задние колеса.

Об этом в социальной сети Х, которая ранее была известна как Twitter, рассказали пользователи @xwilfredov и @klwtts. На опубликованных видео замечены прототипы электромобилей Tesla Cybertruck с системой RWS (Rear-wheel steering – управление задними колесами).

Это важное умение для такого автомобиля, как большой пикап. Задние колеса, которые можно поворачивать на противоположный передним угол, облегчают маневренность на небольших скоростях в ограниченном пространстве.

Видео дня

Например, на парковке или перекрестке. При этом колеса могут поворачиваться и на тот же угол, что и передние. В таком случае машина стабильно меняет направление движения на высоких скоростях во время езды по шоссе.

На данный момент неизвестно, появится ли система RWS на всех Tesla Cybertruck, или будет доступна только для топовых исполнений. Точный старт производства неизвестен, но базовую цену ранее обещали до 40 000 долларов.

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