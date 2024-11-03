Безопасные и недорогие в ремонте: названы лучшие подержанные автомобили для водителей-новичков

Покупка авто может быть вызовом, особенно для новичков, впервые выбирающих собственный транспорт. Ошибка выбора способна обернуться финансовыми потерями, неудобствами и даже рисками для безопасности.

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При этом вождение – один из самых опасных видов деятельности, поэтому безопасный и надежный автомобиль является приоритетом для начинающих. Предлагаем десять лучших б/у моделей, которые отвечают ключевым критериям – доступная цена, простота обслуживания и высокие рейтинги безопасности.

Nissan Sentra (2017)

Популярный выбор среди новых водителей благодаря своей надежности и доступной стоимости (8000–13500 долларов). Все комплектации Sentra оснащены 1,8-литровым двигателем, что обеспечивает комфортное вождение без перерасхода топлива, а среднегодовые расходы на обслуживание составляют всего 366 долларов.

Toyota Camry (2015)

Автомобиль отличается надежностью и комфортом. Несмотря на возраст, он предлагает обновленные элементы дизайна и хорошие показатели безопасности. Стоимость таких моделей колеблется в пределах 11 000–16 500 долларов, а годовой ремонт обойдется в 378 долларов.

Мазда 6 (2021)

Подойдет для ищущих стильный и современный автомобиль среднего размера. Стоимость колеблется от 15000 до 28000 долларов, а затраты на ремонт составляют 481 доллар в год. Эта модель имеет высокие рейтинги безопасности и мощные двигатели, что придает уверенности на дороге.

Volvo XC60 (2015)

Отличный выбор для любителей кроссоверов. Этот автомобиль предлагает простор, безопасность и полный привод, что делает его универсальным для города и путешествий. Ориентировочная цена – 15 000–25 000 долларов, а обслуживание обходится примерно в 500 долларов ежегодно.

Ford Escape (2015)

Этот автомобиль станет удачным выбором для тех, кто ищет небольшой внедорожник. У него есть несколько вариантов двигателей и стабильные рейтинги безопасности. Стоимость модели варьируется от 9000 до 10500 долларов, а средние годовые затраты на ремонт составляют 576 долларов.

Форд Ranger (2011)

Практичный пикап, который подойдет для любителей активного отдыха. Цены на модели начинаются от 7500 долларов, а обслуживание будет стоить около 614 долларов в год. Несмотря на возраст, эта модель остается популярной из-за своей надежности и компактности.

Subaru Outback (2012)

Предлагает высокую проходимость и емкость, что делает его идеальным для любителей приключений. Цена на такие авто варьируется от 4 000 до 20 000 долларов, а расходы на обслуживание – около 664 долларов в год. Стандартный привод и высокий клиренс делают его удобным для любых условий.

Honda Civic (2018)

Универсальный вариант для новичков, сочетающий экономичность, комфорт и надежность. Он доступен в разных комплектациях и стоит в среднем 11000–18000 долларов. Эта модель также получила высокие оценки безопасности, что придает уверенности новым водителям.

Toyota RAV4 (2020)

Один из самых лучших компактных внедорожников для любых условий. В зависимости от состояния цены варьируются от 19 000 до 28 000 долларов. Эта модель получила отличные оценки от IIHS и NHTSA, что делает ее отличным выбором для новичков.

Cadillac CTS (2019)

Премиальный автомобиль подойдет для водителей, которые ищут комфорт и мощность. Несмотря на роскошный дизайн, цена подержанных моделей значительно упала, и сейчас они стоят от 20 000 до 32 000 долларов. Система помощи водителю и высокие рейтинги безопасности делают этот автомобиль привлекательным даже для новых водителей.

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