Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков
Автомобиль с автоматической коробкой передач – это удобное и простое в управлении транспортное средство, которое идеально подходит для начинающих. Если вы ищете первое авто, но не знаете, с чего начать, следующий обзор поможет вам разобраться в разнообразии моделей и выбрать самый лучший вариант для себя.
Предлагаем подборку от motors.co.uk относительно самых лучших автомобилей с автоматической коробкой передач, которые помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге и получать удовольствие от вождения. Эти модели сочетают экономичность, надежность и современный дизайн.
Volkswagen Up (2012-2023)
Это компактный и экономичный городской автомобиль, идеально подходящий для повседневных поездок. Он имеет просторный салон для своего класса и достаточно вместительный багажник.
Преимущества
- Опыт вождения "большого автомобиля" благодаря хорошей обработке.
- Компактный размер означает, что он отлично подходит для обучения парковке.
Недостатки
- Включено не так много оборудования.
- Коробка передач иногда может немного шататься.
Audi A1 (2010-2018)
Это более премиальный вариант для тех, кто ценит стиль и комфорт. Несмотря на компактные размеры, Audi A1 предлагает высокий уровень оснащения и динамические характеристики.
Преимущества
- Премиальная обработка.
- Хороший ассортимент двигателей по выбору.
- Легко парковать и позиционировать.
Недостатки
- Стоить дороже, чем предложения конкурентов.
- Страховые взносы, вероятно, будут выше.
- Автоматическая коробка иногда может немного шататься.
Nissan Leaf (2018 – наше время)
Экологически чистый электромобиль, идеально подходящий для городской жизни. Он имеет большой запас хода, быструю зарядку и низкие эксплуатационные расходы.
Преимущества
- Достойный уровень производительности.
- Салон удобен и просторен.
Недостатки
- Потребуется домашнее зарядное устройство для простейшего использования электромобиля.
- Ранние примеры Leaf не предлагают лучший диапазон.
- Запуск может оказаться очень недорогим.
Renault Clio (2013-2019)
Это стильный и практичный хэтчбек, отличающийся комфортным салоном и богатым оснащением. Он предлагает хорошую динамику и экономичность.
Преимущества
- Хорошая эффективность.
- Низкие эксплуатационные расходы.
Недостатки
- Есть вопросы о надежности Clio.
- Местами внутренний пластик может показаться несколько дешевым.
- В общем, не лучший технологический уровень.
Volkswagen Polo (2018 – наше время)
Это один из самых популярных автомобилей в своем классе. Он отличается надежностью, просторным салоном и широким выбором комплектаций.
Преимущества
- Надежные и эффективные двигатели.
- Хорошее качество сборки.
Недостатки
- Некоторые примеры местами могут быть "уставшими".
- При покупке остерегайтесь вмятин и поврежденного покрытия.
- Может быть дороже конкурентов.
Kia Picanto (2017 – наше время)
Бюджетный вариант для ищущих небольшой и экономичный автомобиль. У него современный дизайн, просторный салон и багажное отделение.
Преимущества
- Высокий уровень эффективности.
- Надежность.
- Легко парковать.
Недостатки
- Не надежен на автостраде, как другие.
- Внутренний пластик кажется дешевым.
- Дешевый при перепродаже.
Hyundai i10 (2014-2020)
Еще один представитель бюджетного сегмента. Он отличается простотой в управлении, экономичностью и надежностью.
Преимущества
- Надежность.
- Обслуживание или страхование не принесет больших затрат.
- Доступность.
Недостатки
- Не плавный пятиступенчатый автомат.
- Пространство на задних сиденьях не самое лучшее.
- Маленький двигатель может испытывать напряжение, когда автомобиль полностью загружен.
Ford Fiesta (2017-2023)
Этот спортивный и динамичный хэтчбек придется по душе молодым водителям. У него стильный дизайн, мощные двигатели и хорошая управляемость.
Преимущества
- Хорошая управляемость.
- Автоматическая версия плавно переключается.
- Недорогие запчасти и недорог в ремонте.
Недостатки
- У двигателей EcoBoost есть определенные проблемы с надежностью.
Toyota Aygo X (2022 – по настоящее время)
Компактный кроссовер сочетает в себе преимущества городского автомобиля и повышенный клиренс. Он идеально подходит для ищущих универсальный автомобиль.
Преимущества
- Эксплуатация Aygo X не слишком высока.
- Большое количество стандартного оборудования.
Недостатки
- Не практичный вариант.
- Не предлагает лучшей производительности.
- Пассажирам на задних сиденьях будет достаточно уютно.
Mini Cooper (2014-2022)
Это культовый автомобиль, отличающийся оригинальным дизайном и неповторимым характером. Он подойдет тем, кто ценит индивидуальность и хочет выделиться из толпы.
Преимущества
- Отличная управляемость.
- Хороший выбор двигателей, включая дизель.
- Неплохое качество сборки.
Недостатки
- Стоит дороже других вариантов.
- Требуется регулярное обслуживание.
- Счета за страхование будут выше, чем у конкурентов.
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