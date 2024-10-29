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Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

OBOZ.UA
Авто Oboz
4 минуты
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Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Автомобиль с автоматической коробкой передач – это удобное и простое в управлении транспортное средство, которое идеально подходит для начинающих. Если вы ищете первое авто, но не знаете, с чего начать, следующий обзор поможет вам разобраться в разнообразии моделей и выбрать самый лучший вариант для себя.

Видео дня

Предлагаем подборку от motors.co.uk относительно самых лучших автомобилей с автоматической коробкой передач, которые помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге и получать удовольствие от вождения. Эти модели сочетают экономичность, надежность и современный дизайн.

Volkswagen Up (2012-2023)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Это компактный и экономичный городской автомобиль, идеально подходящий для повседневных поездок. Он имеет просторный салон для своего класса и достаточно вместительный багажник.

Преимущества

  • Опыт вождения "большого автомобиля" благодаря хорошей обработке.
  • Компактный размер означает, что он отлично подходит для обучения парковке.

Недостатки

  • Включено не так много оборудования.
  • Коробка передач иногда может немного шататься.

Audi A1 (2010-2018)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Это более премиальный вариант для тех, кто ценит стиль и комфорт. Несмотря на компактные размеры, Audi A1 предлагает высокий уровень оснащения и динамические характеристики.

Преимущества

  • Премиальная обработка.
  • Хороший ассортимент двигателей по выбору.
  • Легко парковать и позиционировать.

Недостатки

  • Стоить дороже, чем предложения конкурентов.
  • Страховые взносы, вероятно, будут выше.
  • Автоматическая коробка иногда может немного шататься.

Nissan Leaf (2018 – наше время)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Экологически чистый электромобиль, идеально подходящий для городской жизни. Он имеет большой запас хода, быструю зарядку и низкие эксплуатационные расходы.

Преимущества

  • Достойный уровень производительности.
  • Салон удобен и просторен.

Недостатки

  • Потребуется домашнее зарядное устройство для простейшего использования электромобиля.
  • Ранние примеры Leaf не предлагают лучший диапазон.
  • Запуск может оказаться очень недорогим.

Renault Clio (2013-2019)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Это стильный и практичный хэтчбек, отличающийся комфортным салоном и богатым оснащением. Он предлагает хорошую динамику и экономичность.

Преимущества

  • Хорошая эффективность.
  • Низкие эксплуатационные расходы.

Недостатки

  • Есть вопросы о надежности Clio.
  • Местами внутренний пластик может показаться несколько дешевым.
  • В общем, не лучший технологический уровень.

Volkswagen Polo (2018 – наше время)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Это один из самых популярных автомобилей в своем классе. Он отличается надежностью, просторным салоном и широким выбором комплектаций.

Преимущества

  • Надежные и эффективные двигатели.
  • Хорошее качество сборки.

Недостатки

  • Некоторые примеры местами могут быть "уставшими".
  • При покупке остерегайтесь вмятин и поврежденного покрытия.
  • Может быть дороже конкурентов.

Kia Picanto (2017 – наше время)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Бюджетный вариант для ищущих небольшой и экономичный автомобиль. У него современный дизайн, просторный салон и багажное отделение.

Преимущества

  • Высокий уровень эффективности.
  • Надежность.
  • Легко парковать.

Недостатки

  • Не надежен на автостраде, как другие.
  • Внутренний пластик кажется дешевым.
  • Дешевый при перепродаже.

Hyundai i10 (2014-2020)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Еще один представитель бюджетного сегмента. Он отличается простотой в управлении, экономичностью и надежностью.

Преимущества

  • Надежность.
  • Обслуживание или страхование не принесет больших затрат.
  • Доступность.

Недостатки

  • Не плавный пятиступенчатый автомат.
  • Пространство на задних сиденьях не самое лучшее.
  • Маленький двигатель может испытывать напряжение, когда автомобиль полностью загружен.

Ford Fiesta (2017-2023)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Этот спортивный и динамичный хэтчбек придется по душе молодым водителям. У него стильный дизайн, мощные двигатели и хорошая управляемость.

Преимущества

  • Хорошая управляемость.
  • Автоматическая версия плавно переключается.
  • Недорогие запчасти и недорог в ремонте.

Недостатки

  • У двигателей EcoBoost есть определенные проблемы с надежностью.

Toyota Aygo X (2022 – по настоящее время)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Компактный кроссовер сочетает в себе преимущества городского автомобиля и повышенный клиренс. Он идеально подходит для ищущих универсальный автомобиль.

Преимущества

  • Эксплуатация Aygo X не слишком высока.
  • Большое количество стандартного оборудования.

Недостатки

  • Не практичный вариант.
  • Не предлагает лучшей производительности.
  • Пассажирам на задних сиденьях будет достаточно уютно.

Mini Cooper (2014-2022)

Если позволяет бюджет: лучшие автомобили с коробкой автомат для водителей-новичков

Это культовый автомобиль, отличающийся оригинальным дизайном и неповторимым характером. Он подойдет тем, кто ценит индивидуальность и хочет выделиться из толпы.

Преимущества

  • Отличная управляемость.
  • Хороший выбор двигателей, включая дизель.
  • Неплохое качество сборки.

Недостатки

  • Стоит дороже других вариантов.
  • Требуется регулярное обслуживание.
  • Счета за страхование будут выше, чем у конкурентов.

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