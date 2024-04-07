Автомобили, которые кажутся дорогими, но редко требуют ремонта: список

В настоящее время покупка нового автомобиля может быть значительным финансовым вложением. Поэтому важно выбирать авто, которое не только будет стильным и комфортным, но и надежным, и не будет требовать частого ремонта.

Конечно, купить дешевую модель может казаться привлекательным решением, но подумайте о том, сколько времени, денег и усилий придется потратить на ее содержание. Поэтому издание GO поделилось подборкой достаточно дорогих автомобилей, которые вполне оправдают свою цену благодаря надежности.

Чтобы не тратить множество средств на ремонт, техобслуживание и бесконечное количество проблем, преследующих дешевые автомобили, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие модели.

Subaru Outback

Флагманская модель Subaru стартует от 28895 долларов. Это один из самых дорогих кроссоверов, но эти средства стоит потратить, поскольку их отличные двигатели известны своей долговечностью.

Полный привод Outback делает его идеальным автомобилем для зимней погоды и бездорожья. Кроме того, эта модель долго сохраняет свою стоимость, поэтому в случае перепродажи вы сможете вернуть большую часть средств.

GMC Sierra 1500

Если вы планируете покупку пикапа, то GMC Sierra 1500 может не попасть в ваш список желаемого из-за того, что его цена достаточно велика. Но обратите внимание на то, что этот автомобиль оправдает все средства благодаря долгосрочной надежности.

Часто через несколько лет после покупки большого автомобиля многие водители сталкиваются с проблемами, например дребезжанием дверей, поломками дверных замков и т.д. Однако владельцы GMC могут не беспокоиться, ведь их качество на шаг выше конкурентов.

Lexus ES

Lexus ES – это роскошный автомобиль, экономически эффективный в долгосрочной перспективе. Он действительно дорог, ведь его цена начинается от 43 190 долларов.

Однако это все равно будет выгодная покупка, потому что насколько дорогие роскошные автомобили нужно ремонтировать поражая редко.

Genesis G80 и G90

Цена Genesis G80 и Genesis G90 превышает даже стоимость Lexus ES. Однако в долгосрочной перспективе иногда подобные автомобили стоят даже дороже, чем при покупке.

Дорогие авто – это, как правило, хорошая инвестиция, поскольку их надежность и отсутствие потребности в частом ремонте компенсируют цену.

Honda Accord

По крайней мере, семь седанов среднего размера имеют более начальную розничную цену, чем Honda Accord. Несмотря на это, многие эксперты все равно называют этот автомобиль лучшим транспортным средством среднего размера 2023 года.

Accords известны своей долговечностью и минимальными потребностями в ремонте, что может сделать их выгодной покупкой, даже несмотря на высокую первоначальную стоимость

Практически любой электромобиль

В последние годы на рынке электромобилей появилось несколько относительно доступных моделей, но они все еще стоят в среднем дороже аналогичных моделей на классическом топливе.

У электромобилей меньше подвижных частей, что означает, что обычно у них меньше проблем, что приводит к снижению затрат на ремонт. Кроме того, вы будете хорошо экономить благодаря экономии топлива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топе 10 недорогих автомобилей на украинском рынке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.