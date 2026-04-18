Audi выведет на рынок больше доступных автомобилей

Audi готовится вывести в продажу несколько новых доступных автомобилей для усиления своих позиций на рынке. Эти машины создадут совместно с крупным китайским производителем.

Видео дня

Новинки присоединятся к линейке недорогих электрокаров AUDI в рамках принципиально новой линейки. В основе используют платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Подробности стали известны Carscoops.

В рамках масштабного проекта компании работают над мощным седаном – в Китае такие машины пользуются спросом. Затем ожидаются еще три новых электромобиля.

Новая модель AUDI E5 Sportback 2026 года уже отправилась на рынок как недорогой современный EV и первенец отдельной линейки. Казалось, что высокие продажи обеспечены, однако рынок отреагировал вяло.

Теперь в компании готовят к старту продаж электрический кроссовер AUDI E7X. Его цена немного превысит 30 000 долларов за базовое исполнение.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, VW рассекретил долгожданный недорогой электрокар.