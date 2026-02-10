Новая Toyota RAV4 превратилась в другой автомобиль. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года предсказуемо оказался долгожданным автомобилем. Модель уже перестала быть секретом, а теперь эта машина превратилась в другой кроссовер.

Видео дня

К выходу на рынок в 2026 году готовят новый кроссовер Suzuki Across. Автомобиль рассекретили официально. Это копия Toyota RAV4 6 поколения. Коллаборация производителей ради этой модели происходит уже во второй раз.

Японская компания сделала свой кроссовер современнее вслед за Toyota. Как и прежде, модель Suzuki Across основана на мощном гибридном исполнении RAV4.

Ожидалось, что кроме логотипов Suzuki, дизайн автомобиля немного изменят (бамперы и светотехника). Однако автомобили выглядят идентично. Стилистически новый Across основан на базе внедорожной модификации Toyota RAV4 Woodland (на некоторых рынках такой автомобиль будет известен под именем Toyota RAV4 Adventure).

Плагин-гибрид Suzuki Across подготовили с топовой силовой установкой мощностью 300 л.с. Автомобиль способен преодолеть до 100 км исключительно на электротяге.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Skoda.