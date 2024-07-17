Audi отказалась от использования известной дешевой детали: так хотели покупатели

Audi представила новое поколение стильной модели A5, которая на самом деле теперь пришла на смену A4. Вместе с этим компания отказалась от использования известной дешевой детали, которая почти никому не нравилась.

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Таким образом производитель отреагировал на отзывы покупателей. Детали стали известны Carscoops. Новая Audi A5 2025 модельного года построена на свежей платформе PPC (Premium Platform Combustion), предназначенной для автомобилей с ДВС.

В компании отметили, что все модели в рамках этой архитектуры будут оснащены настоящими патрубками выхлопной системы, которые будут видны сзади. Дело в том, что в последнее время немецкий автопроизводитель предлагал на своих автомобилях дешевую пластиковую имитацию патрубков – этот элемент являлся частью заднего бампера.

Выглядело это не очень хорошо – особенно при детальном рассмотрении. Интересно, что такая практика коснулась даже мощных модификаций с индексом S. При этом настоящие патрубки старались скрывать под бампером.

Такая имитация почти никому не понравилась – на протяжении нескольких лет покупатели жаловались и выражали непонимание. Модели Audi A5 и Audi S5 уже оснащены настоящими патрубками, которые хорошо заметны в бампере, отлично выглядят и выполняют непосредственную функцию.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, VW полностью рассекретил свой долгожданный стильный кроссовер.