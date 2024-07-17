Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen показали официально. Фото
Новый кроссовер Volkswagen ID.Unyx 2025 модельного года показали на официальных фото. Это долгожданный недорогой электрокар. Интересно, что изначально модель VW ID.4, которая использована в основе, превратили в машину другого бренда – Cupra. А теперь произошел обратный процесс.
Как напоминает OBOZ.UA, ранее ожидалось, что для этой модели Volkswagen готовит новый дочерний бренд. Сообщалось, что свежее имя адресуют молодым современным покупателям. Но получилось по-другому.
Кроссовер все же будут продавать как VW, который присоединился к электрической линейке ID. Однако технически и визуально это на самом деле Cupra Tavascan, который в свое время построили на основе Volkswagen ID.4.
На фото новый VW ID.Unyx выглядит современно, эффектно и необычно. Узкие фары, множество складок и острых граней на кузове, динамичный силуэт. От Tavascan новинка отличается передним бампером и графикой задних фонарей.
Создали автомобиль специально для китайского рынка. В линейке – модификации мощностью 231 и 340 л.с., а запас хода составит около 500 км. Позже о машине появятся все детали.
OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогие электрокары, которые появились в Украине.