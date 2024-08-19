Американский секонд-хенд в Украине опять популярен: какие авто покупают
Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда из США в Украине возрождается. Такие машины опять очень популярны – спрос увеличился. Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили.
Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам. Модели с пробегом из США ощутимо доступнее. Как сообщает организация Укравтопром, спрос на такие автомобили вырос на 75% относительно 2023 года.
В июле 2024 года украинцы ввезли из США 4,1 тыс. машин с пробегом. Это количество отражается в 21% от всего рынка б/у машин. 44% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 7%). Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров составляет 37%.
Самые популярные б/у авто из США в Украине:
- Tesla Model 3 – 418 шт.;
- Tesla Model Y – 401 шт.;
- Ford Escape – 280 шт.;
- Volkswagen Passat – 248 шт.;
- Jeep Cherokee – 245 шт.
За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.
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