Альтернатива Sandero: новый бюджетник Renault уже готов. Фото

Новый Renault Twingo E-Tech Electric 2026 модельного года станет альтернативой Dacia Sandero в электромобильном сегменте. Бюджетную машину показали на фото перед премьерой.

Видео дня

Как стало известно Autocar, дебют Renault Twingo 2026 модельного года состоится 6 ноября. То есть премьеру осталось ждать совсем недолго. Это первые фото автомобиля в серийном исполнении, дизайн можно разглядеть в подробностях.

К производству и старту продаж электрический бюджетник Renault Twingo 4 поколения готовят в 2026 году по цене менее 20 000 евро. И мы уже видели концепт Twingo 2024 года. Серийный электрокар почти без изменений повторяет его внешность.

Этот электрический автомобиль станет очень популярным благодаря унификации компонентов с более дорогой моделью Renault 5. Ранее сообщалось, что в техническом плане автомобили будут идентичны на 70%.

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год. Ожидается, что позже на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электрокар Audi.