Долгожданную недорогую модель Audi показали в подробностях

Долгожданная модель AUDI E5 Sportback 2026 года получилась довольно доступной машиной для премиального бренда. Этот автомобиль принципиально новой линейки показали в подробностях.

Машину показывает Autogefühl. Новинку выполнили в стиле AUDI E concept. Этот длинный 4,9-метровый универсал, который демонстрирует довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.

Для таких моделей в немецкой компании выделили отдельный бренд AUDI. С названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода AUDI E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Электрокары новообразованного бренда AUDI будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные.

Ранее сообщалось, что новая AUDI E5 Sportback собрала 10 000 заказов спустя полчаса после старта приема заявок. Это первый автомобиль удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Цена AUDI E5 Sportback – от 32 800 долларов.

