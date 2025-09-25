Альтернатива RAV4: недорогой кроссовер Toyota отправили в продажу

Новый недорогой кроссовер Toyota C-HR+ 2026 модельного года оказался альтернативой модели Toyota RAV4 в электрическом сегменте. Ранее машину показали в деталях после официальной премьеры, а теперь отправили в продажу.

Видео дня

Об автомобиле рассказывает Motor.es. Главная особенность этой модели Toyota – электрическая силовая установка. Несмотря на название, новая модель никак не связана с Toyota C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве.

В дизайне видим фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR+ равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR+ более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 340 сил. Максимальный запас хода оценивают в 600 км.

Цена Toyota C-HR+ в Европе – от 36 500 евро.

OBOZ.UA ранее рассказывал о другом недорогом кроссовере Toyota.