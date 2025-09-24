Самый дешевый кроссовер Toyota с низким расходом топлива показали в сети

Недорогую модель Toyota Aygo X 2026 года рассекретили как самый дешевый кроссовер компании на глобальном рынке. Компактный автомобиль получил очень экономичную силовую установку с низким расхода топлива.

Машину показали в сети с подробностями дизайна. На канале Autogefühl уделили внимание модернизации автомобиля. Японский бюджетный кроссовер теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Это значит, что самый доступный автомобиль Toyota на глобальном рынке теперь тоже оснащен гибридной силовой установкой.

Модель Toyota Aygo X появилась на рынке в 2021 году. Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Облик автомобиля изменился довольно сильно.

Очевидно, что бюджетный кроссовер Toyota 2026 года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка ожидается с ценой около 20 000 евро.

