УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый дешевый кроссовер Toyota с низким расходом топлива показали в сети

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
705
Toyota Aygo X Hybrid

Недорогую модель Toyota Aygo X 2026 года рассекретили как самый дешевый кроссовер компании на глобальном рынке. Компактный автомобиль получил очень экономичную силовую установку с низким расхода топлива.

Видео дня

Машину показали в сети с подробностями дизайна. На канале Autogefühl уделили внимание модернизации автомобиля. Японский бюджетный кроссовер теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Это значит, что самый доступный автомобиль Toyota на глобальном рынке теперь тоже оснащен гибридной силовой установкой.

Модель Toyota Aygo X появилась на рынке в 2021 году. Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Облик автомобиля изменился довольно сильно.

Toyota Aygo X Hybrid

Очевидно, что бюджетный кроссовер Toyota 2026 года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка ожидается с ценой около 20 000 евро.

Toyota Aygo X Hybrid

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой Nissan.