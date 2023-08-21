В Индии создали дешевого соперника Land Rover и Jeep. Фото

Индийская компания Mahindra известна своими дешевыми автомобилями. Внедорожник Thar.e – новый соперник Land Rover и Jeep, который окажется намного доступнее. Электрическую модель показали на фото.

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О новинке сообщает Carscoops. С помощью Mahindra Thar.e производитель показывает свои намерения занять нишу доступных электрических внедорожников. Дизайн для машины выбрали брутальный – все в рамках самых модных трендов.

Квадратный силуэт выглядит крепко, простой стиль поддерживается элементами геометрических форм и в целом напоминает знаменитые модели Jeep и Land Rover. Однако новый Thar.e напрямую никого не копирует.

В серийное производство Mahindra Thar.e отправится в несколько измененном виде, но сохранит общую стилистику. Известно, что электромоторы для внедорожника будет поставлять Volkswagen.

В топовом исполнении индийский автомобиль предложит мощность около 400 л.с. В базовом исполнении стоит ожидать 200 л.с. – именно такая модификация модели окажется самой дешевой в линейке.

Производитель подготовит кузова с тремя и пятью дверьми, колесная база – 2775 и 2975 мм соответственно. Батарей также будет несколько – емкостью 60 и 80 кВтч с запасом хода до 400 км.

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