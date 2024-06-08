10 лучших семейных авто, которые не стыдно купить в 2024 году: стоят каждой копейки

Семейный автомобиль – это, по сути, второй дом, где должно найтись место для каждого члена семьи с его вещами. Помимо комфорта при этом важны еще и безопасность и экономичность.

Эксперты издания Top Gear проанализировали рынок новых машин в 2024 году и составили десятку самых лучших вариантов именно для семей. Покупка одной из перечисленных моделей, по их мнению, будет стоить каждой копейки.

Ford Focus

Компактное авто не только радует комфортным салоном и удобно в управлении. Остальные базовые нюансы в новом Focus тоже соответствуют самым высоким современным стандартам.

Porsche Taycan Cross Turismo

Модель, вероятно, является наиболее совершенным скоростным универсалом, доступным сегодня. Да, не самым большим и в чем-то не самым практичным. Но с точки зрения широты его возможностей и производительности на дороге он станет очень хорошим выбором.

Skoda Superb Estate

Superb сочетает в себе огромное пространство внутри с типичными практичными фишками Skoda: премиальным, но удобным интерьером и невероятно мягкой подвеской для камфорного передвижения по дорогам разного качества.

BMW i5

В разработке этой модели инженеры BMW объединили динамику 3-й серии с роскошью 7-й серии. В результате получилось авто, в котором по-настоящему удобно всей семье.

Mercedes-Benz E-Class estate

Обычный универсал E-Class – это изысканное, комфортное, просторное и шустрое транспортное средство. Но в обновленном дизайне он получил удивительный шарм дизайна старой школы. По сути, получился небольшой внедорожник с хорошим внутренним пространством и хорошими характеристиками.

Audi RS6

Новейшая итерация популярной модели получила улучшение в области дизайна и технологий. И все это дополнило ее отличные скоростные характеристики.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Giulia в целом и Quadrifoglio в частности были на высоте с самого начала. Модель является быстрой и ловкой, когда это нужно, и очень удобной весь остаток времени. После обновления она получила улучшенную информационно-развлекательную систему и удобные функции помощи водителю.

Volkswagen Golf

Лучшее рулевое управление, лучший дизайн, лучшая безопасность, современное освещение – все это укрепляет позиции Golf как лидера своего класса. Вдобавок он очень комфортен для пассажиров любого возраста.

Audi Q4 e-tron

Q4 e-tron – это чрезвычайно эффективный семейный внедорожник на электрическом двигателе. Он обеспечивает непревзойденную мощность и при этом очень удобен в управлении.

Peugeot 3008

Модель обеспечивает достаточно внутреннего пространства, в том числе в высоту. А благодаря ее управляемости она еще и радует дополнительным комфортом и безопасностью на дороге.

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