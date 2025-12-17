10 лучших: какие надежные автомобили советуют эксперты

Эксперты назвали 10 самых надежных фаворитов в новом исследовании. Среди таких автомобилей много недорогих производителей, которые создают по-настоящему массовые модели.

Лучших выбирали по многим параметрам. О результатах исследования сообщает Motor1 по данным Consumer Reports. Каждый производитель в рейтинге, который вошел в топ-10, отличается более высокой надежностью и другими важными потребительскими качествами в сравнении с остальными брендами.

Как владельцы, так и сотрудники сервисных центров довольны этими машинами. То есть они редко разочаровывают низкой надежностью.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Toyota; Subaru; Lexus; Honda; BMW; Nissan; Acura; Buick; Tesla; Kia.

Интересно, что в рейтинге среди новых машин доминируют производители недорогих массовых моделей. Этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

