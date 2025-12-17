УкраїнськаУКР
русскийРУС

10 лучших: какие надежные автомобили советуют эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,6 т.
Subaru Forester Hybrid

Эксперты назвали 10 самых надежных фаворитов в новом исследовании. Среди таких автомобилей много недорогих производителей, которые создают по-настоящему массовые модели.

Видео дня

Лучших выбирали по многим параметрам. О результатах исследования сообщает Motor1 по данным Consumer Reports. Каждый производитель в рейтинге, который вошел в топ-10, отличается более высокой надежностью и другими важными потребительскими качествами в сравнении с остальными брендами.

Как владельцы, так и сотрудники сервисных центров довольны этими машинами. То есть они редко разочаровывают низкой надежностью.

Nissan Versa

Самые надежные автомобили 2025 года:

  1. Toyota;
  2. Subaru;
  3. Lexus;
  4. Honda;
  5. BMW;
  6. Nissan;
  7. Acura;
  8. Buick;
  9. Tesla;
  10. Kia.

Интересно, что в рейтинге среди новых машин доминируют производители недорогих массовых моделей. Этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие модели Nissan.