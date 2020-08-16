Трамп отверг приглашение Путина на саммит по Ирану

Дональд Трамп отказал Путину в участии в саммите по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли примет участие в онлайн-саммите по Ирану, инициированном президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, говорить об этом до выборов в его стране нецелесообразно.

Своими планами Трамп поделился во время пресс-конференции, которую транслировали на странице в Twitter Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл", – сказал Трамп, добавив, что США планируют возобновить санкции против Тегерана. "На следующей неделе увидите, что будет", – анонсировал президент США.

Напомним, 14 августа Путин предложил провести встречу в онлайн-формате, в которой бы приняли участие пять постоянных членов Совбеза ООН: Россия, КНР, США, Франция и Великобритания. Также он хотел, чтобы в ней приняли участие ФРН и Иран.

Российский лидер в заявлении на сайте Кремля отметил, что необходимо обсудить согласованные действия по поводу ядерной программы Ирана, а также сформировать механизмы безопасности для зоны Персидского залива.

"В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", – утверждал Путин.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что хочет провести саммит "Большой семерки" G7 после президентских выборов в ноябре 2020 года и не против пригласить на него президента России Владимира Путина.

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