СМИ опубликовали кадры последних минут жизни и ликвидации иранского генерала

Иранские СМИ обнародовали видео, на котором якобы зафиксированы последние минуты жизни и момент ликвидации генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Он был убит почти год назад.

Так, запись появилась в Twitter агентства Tasnim. Запись сделана с нескольких камер, установленных в аэропорту иракской столицы Багдада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что из самолета выходит несколько человек, садятся в минивэн и уезжают. Затем видно, что его сопровождает еще одна машина, а после этого с другого ракурса показан момент авиаудара. Авторы утверждают, что это и есть момент гибели Сулеймани.

Стоит отметить, что подлинность записи не подтверждена официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сулеймани был убит в ночь на 3 января США в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Позднее в сети появились фото с телом генерала и видео с места его гибели.