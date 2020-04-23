Украина заблокировала в ООН отмену санкций против России: Кремль выдал тираду

Украина заблокировала очередную манипулятивную резолюцию России в ООН, которая предусматривала ослабление санкционного режима в период пандемии коронавируса.
Об этом на странице Министерства иностранных дел в Facebook сообщил министр Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам главы МИД, Россия 22 апреля предложила проект резолюции, которая повторяла суть другого документа, отклоненного в начале апреля США, странами ЕС, Украиной и Грузией.
Украина заблокировала в ООН отмену санкций против России
Он предполагал отказ от санкций против России якобы "ради обеспечения доступа всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии".
Кулеба отметил, что текст документа был несколько изменен, но это не повлияло на его содержание.
"Украина не могла поддержать такую резолюцию", – сказал министр и пообещал и дальше блокировать российские резолюции об ограничении санкций.
В постоянном представительстве РФ в ООН гневно отреагировали. На сайте появилось заявление с нападками на Украину.
"Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом – не более чем пропагандистский прием", – выдали дипломаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.
В России отреагировали на блокирование их манипулятивной резолюции и выдали гневную тираду в сторону Украины и Грузии, которая также выступила против.
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