Пандемия коронавируса COVID-19 может пойти на спад с той же скоростью, с которой нарастала, однако вторая волна заболевания, когда люди массово выйдут из самоизоляции, остается вероятной.

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Такое заявление в комментарии изданию "Гордон" сделал американо-российский микробиолог, публицист и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Он отметил, что ситуация в США показывает, как важно "не упустить критический момент".

"Всего месяц назад в США было менее 100 случаев. Буквально за месяц их стало почти 400 тыс. и около 13 тыс. умерших. Месяц назад, когда в Южной Корее проводились сотни тысяч тестов, у нас делали всего 11 тысяч. Сейчас протестировано уже около 2 млн человек и выявлено много заразившихся", – сказал он.

Гольдфарб отметил, что больницы в эпицентрах вспышки коронавируса в США оказались перегруженными. "И говорят, если рост продолжится, в системе здравоохранения наступит коллапс. Ожидается, ближайшие две недели будут самыми тяжелыми", – сказал публицист.

По мнению микробиолога, карантин может замедлить развитие пандемии в таких странах, как Россия и Украина.

"Тенденция последних дней – началось развитие эпидемии в других регионах Америки. Появляются новые эпицентры. Думаю, этот же процесс будет в Украине и России, где эпидемия началась несколько позже. После того, как появляется вирус в стране, в городе, его уже ничто не может сдержать. Еще 10–12 дней назад в РФ было около 700 случаев коронавируса. А сейчас – 8,6 тыс. И не исключено, что еще через 10 дней будет 70 тыс. Карантин начнет работать, но рост будет продолжаться", – считает Гольдфарб.

"По статистике видно, что рост заболеваемости и смертности хоть и продолжается, но он замедлился. Раньше удвоение этих показателей происходило в два-три дня, теперь – 10 дней. Из этого следует, что эпидемия достигла пика. Видимо она будет идти на спад с той же скоростью, с которой нарастала. Судя по математическим моделям, через месяц снизится до такого уровня, чтобы медики могли с этим справляться", – добавил он.

Пандемия коронавируса

Публицист рассказал, что сейчас находится на карантине в Нью-Джерси.

"Мы тут все сидим по домам. В магазин стараемся меньше ходить. Моем руки, носим маски и резиновые перчатки. Улицы пусты. Экономика стала. Миллионы безработных. Но люди соблюдают карантин. Жить-то всем хочется. Не стоит беспечно относиться к этой ситуации. Если допустить, что вирус заражает половину населения, при 2–3% смертности потери за два-три месяца будут значительные. Карантин нужен хотя бы для того, чтобы заболело меньше людей. Тогда совсем другие потери и другая нагрузка на врачей и больницы.

Лекарств от коронавируса нет. Повлиять на развитие болезни могут только внутренние силы организма. В основном болеют люди в возрасте. Но есть случаи заболевания среди молодых, спортивных, здоровых. Они умирают за несколько дней. И врачи не могут понять, почему в одном организме инфекция развивается так катастрофически, а в другом даже не дает симптомов простуды", – сказал микробиолог.

Он подчеркнул, что уже сейчас в США обсуждаются последствия пандемии и ее влияние на политику и экономику страны.

"С медицинской точки зрения прогнозы делать трудно. Ведь как только люди выйдут из дому и пойдут на работу, возможно начнется вторая волна. Непонятно, насколько стойкий иммунитет к вирусу у тех, кто болел без симптомов. Как быстро будут восстанавливаться рабочие места. Не ясны и политические последствия", – отметил он.

Александр Гольдфарб openrussia.org

Как писал OBOZREVATEL, на вечер 8 апреля COVID-19 в США заболели уже более 400 тысяч человек – за сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев.

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