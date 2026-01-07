Значительный мокрый снег и дождь: прогноз погоды по Киевской области на 8 января

В Киевской области в четверг, 8 января, облачно, синоптики прогнозируют значительный мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 января по территории Киевской области. Облачно. Значительный мокрый снег и дождь, оледенение, по области налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утренний снег постепенно перейдет в сильный дождь со снегом, который вечером сменится сильным дождем.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 8-09 января осложнения погодных условий: в четверг значительный мокрый снег и дождь, гололед; ночью 09 января значительный снег, метель; 8-09 января на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Согласно прогнозу прирост снежного покрова ожидается на уровне 5-10 см, в западной и северной части области до 20 см. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

