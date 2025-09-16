Значительный дождь и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 сентября

В Киевской области в среду, 17 сентября, облачно с прояснениями, днем, по прогнозу синоптиков, значительный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 15-17°С", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 17 сентября ночью умеренный, днем значительный дождь. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

