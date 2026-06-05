Значительные дожди, грозы и жара: прогноз погоды по Киевской области на 6 июня

В Киевской области в субботу, 6 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами значительные дожди и грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 6 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем умеренные, местами значительные дожди, грозы. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем и вечером будет идти очень сильный дождь с грозой.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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