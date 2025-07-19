'Живу! И имею еще немало планов': мэр Киева Виталий Кличко празднует 54-летие

Мэр Киева Виталий Кличко субботу, 19 июля, празднует 54-летие. В свой день рождения городской голова поблагодарил всех, кто находится с ним рядом, и отметил, что имеет еще много планов.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Свой пост он подкрепил жизнерадостным шаржем.

"Живу! И имею еще немало планов. Спасибо всем, кто рядом!" – написал Кличко.

Свой пост он сопроводил рисунком, на котором мэр Киева искренне улыбается, а над ним надпись – "Идите, обниму!".

Виталий Кличко – украинский государственный деятель, боксер, политик, общественный деятель, меценат, ученый-педагог. Старший брат профессионального боксера, чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Владимира Кличко.

Виталий родился в Киргизии, в поселке Беловодское, 19 июля 1971 года. В 1980-м году вместе с семьей переселился в Чехословакию, где прожил в течение следующих пяти лет. В 1985-м году семья Кличко переехала в Украину.

Начало карьеры спортсмена

С раннего детства он увлекался кикбоксингом. Постепенно его хобби переросло в будущую профессиональную карьеру: всего в этом виде спорта он принял участие в 35 боях, причем проиграл только один из них. Кроме того, он стал шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Однако позже Виталий Кличко решил перейти в чистый бокс – и это оказалось удачным решением. За время своей любительской карьеры Кличко провел 95 поединков, из которых одержал победу в 80.

Мэр столицы

С 5 июня 2014 года, по результатам голосования получив первое место среди избирателей, возглавил Киев. Стал руководителем КГГА с 25 июня 2014 года. Председатель Ассоциации городов Украины с 23 января 2016 года. Герой Украины (2004).

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля свой 88-й день рождения отпраздновала народная артистка Украины, живая легенда театра и кино Ада Роговцева. И несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает оставаться не только на сцене, но и в центре общественной жизни страны, в частности поддерживая украинских военных.

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