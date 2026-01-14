Житель Киевщины организовал 'бизнес' на уклонистах. Подробности и фото

Сотрудники полиции столицы и СБУ задержали жителя Киевщины, который "помогал" призывникам незаконно покинуть Украину. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 10 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Киевской области подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 10 тысяч долларов обещал им помочь нелегально выехать за пределы Украины", – рассказали в пресс-службе.

Во время личных встреч злоумышленник подробно обсуждал с клиентами условия незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. Он разработал маршрут незаконной переправки – сначала мужчин должны были доставить из Киева в отель вблизи границы, а затем пешком провести на территорию Румынии в обход официальных пунктов пропуска.

Полицейские задержали "бизнесмена" во время встречи с "клиентом", когда тот передавал дельцу деньги. По данному факту начато досудебное расследование (по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили адвоката, который, по информации следствия, обещал клиенту помочь избежать мобилизации. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!