Жара не спадает: прогноз погоды по Киевской области на 26 июня

В Киевской области в пятницу, 26 июня, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +28 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7–12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 26 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С; днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве пасмурная погода будет только утром, а день и вечер обещают быть безоблачными. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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